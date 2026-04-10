إلغاء نحو 90 بالمائة من رحلات شركتين ضمن مجموعة لوفتهانزا بسبب إضراب

أربيل (كوردستان 24)- أُلغي نحو 90 بالمئة من رحلات جوية تُسيّرها شركتان ضمن مجموعة لوفتهانزا الألمانية الجمعة، بحسب ما أفادت نقابة طاقم الضيافة الجوية التي دعت إلى إضراب.

ووصف هاري ياغر، كبير مفاوضي النقابة، نسبة المشاركة في الإضراب بأنها "هائلة"، اذ أُلغيت "تقريبا كل رحلات" لوفتهانزا والشركة الإقليمية التابعة لها "سيتي لاين"، مقدرا بأن نسبة الإلغاء ناهزت 90 في المئة من الرحلات التي تسيّرها الشركتان.

وقالت مجموعة لوفتهانزا، وهي أكبر ناقل جوي ألماني، إنها قامت بتسيير "أكثر من ثلث" رحلاتها الجمعة، وذلك عبر علامتها الرئيسية وسيتي لاين، إضافة الى شركات لم تتأثر بالإضراب هي سيتي إيرلاينز، وإير دولوميتي، وديسكوفر إيرلاينز.

وتوقعت المجموعة استئناف "جدول الرحلات الكامل تقريبا" السبت، مع إقرارها باحتمال حدوث "بعض الإلغاءات والتأخيرات المتفرقة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتأثرت كل رحلات شركة لوفتهانزا المغادرة من مطاري فرانكفورت وميونيخ، كما تأثرت رحلات شركة سيتي لاين في تسعة مطارات في ألمانيا.

وأفادت متحدثة باسم مطار فرانكفورت، وهو الأكبر في ألمانيا، بإلغاء "حوالى 580 رحلة" الجمعة. كما أفاد مطار ميونيخ بإلغاء 400 رحلة.

وهذا الإضراب الرابع الذي يطال مجموعة لوفتهانزا منذ بداية العام، ويتزامن مع انتهاء عطلة عيد الفصح.

وتنتقد النقابة إدارة المجموعة لعدم إحراز تقدم في معالجة قضايا رئيسية مثل "ضغط العمل". في المقابل، شددت لوفتهانزا على أن "الحلول الدائمة" لا يمكن التوصل إليها إلا "عبر الحوار"، ودعت إلى "استئناف المفاوضات".

في 12 شباط/فبراير، ألغت لوفتهانزا وسيتي لاين، إضافة الى "لوفتهانزا كارغو" للشحن الجوي، حوالى 800 رحلة، ما أثر على نحو 100 ألف مسافر. وبعد شهر، أثر إضراب للطيارين استمر يومين، على حوالى نصف الرحلات، بحسب المجموعة.