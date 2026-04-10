الكويت تعلن إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني في هجوم بمسيّرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الكويت الجمعة إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني، بعدما أفادت دفاعاتها الجوية بالتعامل مع هجمات بمسيّرات، هي الأولى في الخليج منذ سريان وقف لإطلاق للنار لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "نتج عن العدوان الإيراني الآثم استهداف عدد من المنشآت الحيوية تابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه، وهم يتلقون العلاج حاليا، وحالتهم مستقرة".

وأضافت أن القوات المسلحة "رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 7 طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".

غير أن الحرس الثوري الإيراني شدّد الجمعة أنّه لم يطلق أي صواريخ منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشار الحرس الوطني الكويتي، عبر منصة إكس، إلى أن بعض المنتسبين أصيبوا "أثناء أداء واجبهم في أحد مواقع المسؤولية جراء استهدافه بطائرات مسيرة معادية"، فيما أصيب البعض الآخر "أثناء مشاركتهم في إخماد حريق اندلع نتيجة استهداف مسيّرة معادية لأحد المواقع" التابعة له.

وكان الحرس الوطني أفاد ليل الخميس الجمعة بأن أحد مواقعه "تعرض لاستهداف بطائرات مسيرة معادية ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة".