سلطات طالبان تعلن سقوط سبعة قتلى بهجوم في غرب أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مسلّحين قتلوا الجمعة سبعة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف مدنيين في موقع ترفيهي بولاية هرات في غرب أفغانستان.

وجاء في منشور للمتحدث باسم الوزارة عبد المتين قاني على منصة إكس "تفيد المعلومات الأولية بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، بعضهم بحال حرجة".

وأوضح قاني أن "مسلّحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون دراجات نارية" استهدفوا مدنيين قرب قرية تقع جنوب غرب مدينة هرات.

وقال مسؤول في هرات إن الهجوم وقع عند أطراف مزار سيد محمد آغا الشيعي، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف مولوي أحمد الله متّقي، رئيس دائرة الإعلام في هرات، وفق بيان صادر عن مكتبه "إن قوات الأمن استجابت للحادث فور وقوعه واعتقلت مشتبها به، والجهود مستمرة لتحديد هوية بقية الجناة واعتقالهم".

وأعلن المسؤول في هرات حصيلة مختلفة، إذ أفاد بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وتشهد البلاد هجمات متفرّقة منذ عودة سلطات طالبان إلى الحكم في العام 2021، بما في ذلك انفجار في مطعم صيني بالعاصمة كابول في كانون الثاني/يناير أوقع سبعة قتلى على الأقل.

وتعهّدت سلطات طالبان إعادة إرساء الأمن في البلاد بعد نزاع استمر عقودا من الزمن.