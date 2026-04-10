الجيش الإسرائيلي يعلن عن نحو ثلاثين ضربة صاروخية من لبنان الجمعة

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن حزب الله أطلق حوالى 30 صاروخا باتّجاه إسرائيل، ما تسبّب بأضرار مادية.

ودوّت صفّارات الإنذار خصوصا في شمال إسرائيل بمحاذاة الحدود مع جنوب لبنان، حيث تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي والحزب، بالرغم من الهدنة المعلنة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفاد عناصر الإسعاف والإطفاء عن ضربة على صفد تسبّبت بتدمير مركبات أو تضرّرها. كما استهدفت ضربات أخرى بعنة ودير الأسد في الجليل حيث تضرّرت عمارة، بحسب المصدر عينه.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان، بعدما نفذ حزب الله المدعوم من إيران في الثاني من آذار/مارس هجوما صاروخيا على إسرائيل ثأرا لمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت إسرائيل بغارات جوية واسعة النطاق واجتياح قواتها لمناطق في جنوب لبنان.

وليل الثلاثاء الأربعاء، تمّ التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين، بوساطة من باكستان التي أكدت أن الاتفاق يشمل لبنان. غير أن واشنطن وإسرائيل قالتا إن لبنان ليس جزءا من الهدنة.

وشنّت إسرائيل الأربعاء غارات دامية كانت الأعنف منذ بدء الحرب، أودت بحياة أكثر من 300 شخص في لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

والجمعة، قضى عشرة عناصر من جهاز أمن الدولة على الأقلّ بضربات إسرائيلية في مدينة النبطية في جنوب لبنان، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة "تفكيك" أكثر من 4300 موقع لحزب الله في لبنان، منذ بدء الحرب بينهما، وقتل "أكثر من 1400 عنصر" من الحزب.

ومن المرتقب انطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل، في ظل تواصل الحرب بين إسرائيل والحزب التي أودت بنحو 1900 شخص في لبنان، بينهم 163 طفلا، وفق حصيلة وزارة الصحة اللبنانية.

وقُتل 12 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان منذ الثاني من آذار/مارس، بحسب ما أعلن الجيش.

والجمعة، أصيب جندي احتياط بجروح خطرة إثر شظايا مسيّرة متفجّرة استهدفت تجمّعا للجيش في جنوب لبنان، وفق ما أفاد ناطق عسكري.