الحشد الشعبي يعلن مقتل وإصابة 350 من منتسبيه جراء الهجمات الأميركية- الإسرائيلية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن العمليات العسكرية التي استهدفت مقارها في العراق، خلال التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن الأراضي العراقية تعرضت لـ 145 هجوماً وصفته بـ "الإسرائيلي - الأمريكي المنسق"، وذلك في الفترة الممتدة من 28 شباط/فبراير وحتى 8 نيسان/أبريل الجاري.

وكشف البيان عن مقتل 80 مقاتلاً من صفوف الحشد الشعبي، وإصابة نحو 270 آخرين بجروح متفاوتة، جراء تلك الضربات التي استهدفت بنكاً من الأهداف يضم مراكز تدريب ومقرات لوجستية في مناطق جغرافية مختلفة من البلاد.

وأكدت الهيئة أن هذه الإحصائية تغطي 39 يوماً من المواجهات المباشرة والضربات المتبادلة في إطار الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مشددة على أن الاستهدافات طالت بنية تحتية عسكرية داخل العمق العراقي.