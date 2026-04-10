وزارتا التربية والتعليم العالي تقرران استئناف الدوام الحضوري في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارتا "التربية" و"التعليم العالي والبحث العلمي" في حكومة إقليم كوردستان، في بيان مشترك صدر اليوم، عن قرارهما القاضي باستئناف العملية التعليمية في عموم مناطق الإقليم.

ووفقاً للبيان، فقد تقرر عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في جميع المؤسسات والمراكز التعليمية والتربوية (الحكومية، والأهلية، والخاصة)، وذلك داخل القاعات الدراسية والحرم الجامعي بشكل حضوري.

وأكدت الوزارتان أن سريان القرار يبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 12 نيسان/أبريل 2026، مشددتين على ضرورة التزام كافة المؤسسات بالجدول الزمني المحدد لاستكمال المنهاج الدراسي للعام الحالي.