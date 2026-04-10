كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية: منصبا رئيس الجمهورية والوزراء قضيتان وطنيتان ويجب حسمهما كـ (سلة واحدة) متكاملة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي بيانًا اليوم الجمعة، أشارت فيه إلى أن محاولة فرض الأمر الواقع وتمرير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون العودة إلى مبادئ التوافق والشراكة، يُعد تجاهلاً لجوهر الشراكة الوطنية وتراجعًا خطيرًا عن التفاهمات الدستورية التي بُنيت عليها العملية السياسية في البلاد.

وأضاف البيان: من هنا نعلنها بصراحة؛ إن منصب رئيس الجمهورية ومرشح رئاسة مجلس الوزراء هما قضيتان وطنيتان متلازمتان، ويجب حسمهما كـ (سلة واحدة) متكاملة ضمن إطار التوافق وحوار جاد وشامل، لا عن طريق تهميش الشركاء الأساسيين أو فرض المرشحين دون اتفاق مسبق.

وتابع البيان: بناءً على هذا المنطلق، وحفاظًا على المسار الدستوري وضمانًا لاستمرارية العملية السياسية، قررنا عدم المشاركة في جلسة يوم غد، ونؤكد أن أي خطوة في ظل غياب التوافق الوطني لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد المشهد السياسي والمضي به نحو المجهول."

