ترامب: "لا أوراق" تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن إيران ليس لديها "أوراق" تفاوضية في المباحثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان، باستثناء التحكم بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "لا يبدو أن الإيرانيين يدركون أن لا أوراق بيدهم باستثناء ابتزاز العالم على المدى القصير من خلال استخدام الممرات المائية الدولية. السبب الوحيد لبقائهم أحياء اليوم هو التفاوض!".

وفي منشور آخر، قال الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما "إن الإيرانيين أفضل في التعامل مع وسائل إعلام الأخبار الكاذبة و+العلاقات العامة+ مما هم عليه في القتال".

وتُعدّ السيطرة على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس نفط العالم الخام، في صلب محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان السبت.

وقالت إيران والولايات المتحدة إن الممر الحيوي سيُعاد فتحه بعدما أُعلنت هدنة لمدة أسبوعين الثلاثاء، لكن تهديدات إيرانية تحول دون عبور العدد الأكبر من السفن للمضيق.

وقال ترامب الخميس إن إيران تقوم بـ"عمل سيئ للغاية، بل يمكن القول إنه مخز، في مسألة مرور النفط عبر مضيق هرمز".

وأضاف "هذا ليس ما اتفقنا عليه!"، وفق ما نقلته فرانس برس.

عبارة ترامب بشأن عدم وجود أوراق بيد إيران تعيد بالذاكرة إلى الاجتماع العاصف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكسي في المكتب البيضوي في شباط/فبراير 2025، حين قال له ترامب "الأوراق ليست بيديك" في مواجهة روسيا.

وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست الجمعة، قال ترامب إن السفن الحربية الأميركية يعاد تزويدها بالأسلحة لضرب إيران في حال لم تفض المحادثات إلى اتفاق.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله عبر الهاتف "هناك عملية إعادة ضبط جارية. نحن نحمّل السفن أفضل الذخائر، وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق، أفضل حتى مما فعلنا سابقا عندما دمّرناهم تماما".

وأضاف "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها، وسنستخدمها بفاعلية كبيرة".