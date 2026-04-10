مطارات أوروبا تحذّر من أزمة في وقود الطائرات إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- حذّر مجلس المطارات الدولي في أوروبا من خطر حدوث نقص كبير في وقود الطائرات (الكيروسين) إذا لم تُستأنف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأكد المجلس وهو مجموعة ضغط تمثل المطارات الأوروبية في هذه الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية والتي كشفت عنها صحيفة فايننشال تايمز أن "نقصا شاملا في وقود الطائرات سيصبح واقعا" في الاتحاد الأوروبي "إذا لم تُستأنف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مستقر وفعّال خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

ودعا المجلس الذي يمثل نحو 600 مطار في حوالى 50 دولة، بروكسل إلى "مراقبة عاجلة" لتوافر وقود الطائرات وإمداداته خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعاره بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

كما دعا إلى تخفيف التشريعات الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بنصّ حول خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وفق ما نقلته فرانس برس.

اندلعت الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير إثر بدء شن اسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران.

وردّت طهران بشن ضربات طالت خصوصا اسرائيل ودول الخليج وبإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من انتاج النفط والكيروسين والغاز في العالم. ويسري وقف موقت لإطلاق النار منذ مساء الثلاثاء.

وتسببت الحرب في ارتفاع حاد في أسعار الكيروسين فاق نسبة ارتفاع أسعار النفط الخام.

ورفعت شركات طيران عدة في العالم أسعار تذاكرها وأوقفت رحلات، لأسباب تتعلق بالسلامة أو الربحية.