ائتلاف دولة القانون يعلن مقاطعته لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم الجمعة، عدم المشاركة في جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم غد السبت، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضحت الكتلة في بيان رسمي، أن هذا الموقف يأتي في ظل وجود "خلافات جوهرية" بين القوى والمكونات المشكلة للعملية السياسية.

وأعرب الائتلاف عن تأييده لخيار تأجيل الجلسة، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتهيئة "أجواء إيجابية" تضمن الوصول إلى مخرجات مسؤولة تخدم مصلحة البلاد العليا.

يأتي قرار ائتلاف دولة القانون في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تبايناً في مواقف الكتل النيابية حول نصاب الجلسة وآلية حسم الاستحقاقات الدستورية المقبلة.