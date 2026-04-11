هبوط رواد فضاء مهمة "ارتيميس 2" إلى القمر في مياه المحيط الهادي

أربيل (كوردستان 24)- هبطت مركبة مهمة "أرتيميس 2" لوكالة ناسا الأميركية التي حملت أربعة رواد فضاء حول القمر الجمعة، في مياه المحيط الهادي مقابل سواحل كاليفورنيا كما هو مخطط لها.

وأعلن قائد المهمّة ريد وايزمان أن أعضاء الفريق الذي يضم إلى جانبه الرواد كريستينا كوك وفيكتور غلوفر وجيريمي هانسن حالتهم "مستقرة".

وقال مسؤول العلاقات العامة لدى "ناسا" الذي روى تفاصيل عودتهم ببث حي لوكالة الفضاء روب نافياس "إنهم في وضع ممتاز".

بعد فترة انقطاع قصيرة ومقلقة للاتصال مع مركبتهم "أوريون" أثناء عودتهم، أثار صوت وايزمان الارتياح عندما أكد أنّهم في طريقهم إلى الأرض.

وقال بعد اختبار للصوت من مركز التحكّم بالمهمّة في هيوستن "نسمعكم بوضوح تام"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وساعدت كوادر ناسا والجيش الأميركي في إخراج روّاد الفضاء من الكبسولة وسط تصفيق حار ممّن تابعوا عملية الهبوط في مركز التحكّم. وسيتم نقلهم إلى سفينة للتعافي قبالة قرب سان دييغو.

ولدى عودة رواد الفضاء إلى الأرض، وصلت مركبتهم إلى سرعات قصوى تزيد على سرعة الصوت بثلاثين مرّة، وواجهت درجات حرارة شديدة بلغت نحو نصف الحرارة المسجّلة على سطح الشمس. شكّل ذلك اختبارا مهمّا لدرعها الحراري الذي يحمي كبسولة الطاقم من درجات الحرارة الحارقة علما بأنه سبق أن واجه مشكلات في تجربة سابقة غير مأهولة.

لكن عملية إعادة دخول مركبة "أرتيميس 2" إلى الغلاف الجوي للأرض تمت بنجاح ودون أي مشاكل.