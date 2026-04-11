الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكات بتهمة التجسس والارتباط بجهات خارجية

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني الیوم السبت 11 نیسان/ابریل 2026، في بيان لها، عن إلقاء القبض على 123 شخصاً في ثلاث محافظات هي همدان وسمنان وجيلان، بتهمة الانتماء لشبكات مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية والقيام بأعمال تخريبية.

وذكر البيان، أن العمليات توزعت على النحو التالي:

في محافظة همدان: أعلنت السلطات اعتقال 18 شخصاً وصفهم البيان بأنهم "مرتبطون بتيارات ملكية وإسرائيل"، ووجهت إليهم تهم إرسال معلومات عن مراكز حساسة والتخطيط لأعمال تخريبية، مشيرة إلى ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم.

في محافظة سمنان: أشار البيان إلى اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وذكرت السلطات أنهما كانا على تواصل مستمر مع ضباط استخبارات وقاما بإرسال معلومات تتعلق بأفراد ومواقع محلية.

في محافظة جيلان: أعلن الحرس الثوري عن "تفكيك شبكات" تضم 102 شخصاً، اتهموا بالتخطيط لإثارة "انعدام الأمن". وأوضح البيان أن من بين المعتقلين 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح "الموساد" وبث تعليمات للعنف عبر الفضاء المجازي، بينما خضع 100 آخرون لإجراءات "إرشادية" بتهمة الاستقطاب الحديث لصفوف جماعات معارضة.

واختتمت منظمة الاستخبارات بيانها بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة عبر الخط الساخن التابع لها.



المصدر: الوکالات الایرانیة