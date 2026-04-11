ترامب يدعي تدمير القدرات العسكرية الإيرانية ويعلن بدء تأمين مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- أطلق دونالد ترامب الیوم السبت 11 نیسان/ابریل 2026، سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر منصته للتواصل الاجتماعي، زعم فيها أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات قاصمة، مشيراً إلى أن طهران "تخسر بشكل كبير" خلافاً لما تروجه وسائل الإعلام.

مزاعم بانهيار العسكرية الإيرانية

وادعى ترامب في منشوره أن القوات البحرية والجوية الإيرانية أصبحت "في حكم العدم"، وأن منظومات الدفاع الجوي والرادارات قد تعطلت بالكامل. كما زعم أن مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة قد دُمرت إلى حد كبير، إلى جانب مخزونها من هذه الأسلحة. وأضاف ترامب أن "القادة القدامى" لإيران لم يعودوا موجودين، في إشارة إلى عمليات تصفية أو غياب للقيادات.

مخاطر الملاحة ومضيق هرمز

وفيما يخص أمن الملاحة، ادعى ترامب أن السفن الإيرانية باتت مهددة بالألغام البحرية التي زرعتها طهران نفسها، زاعماً أن 28 قارباً لزرع الألغام قد غرقت في قاع البحر. وأعلن في تدوينته عن بدء عملية لتطهير مضيق هرمز، واصفاً ذلك بأنه "خدمة" تقدمها الولايات المتحدة لدول العالم، وخص بالذكر الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.

إمدادات النفط والهجوم على الإعلام

واختتم ترامب منشوره بالإشارة إلى أن ناقلات نفط فارغة من دول عديدة تتوجه الآن نحو الولايات المتحدة "للتزود بالنفط الأمريكي". ولم يخلُ المنشور من هجوم حاد على وسائل الإعلام، التي وصفها بـ "المزيفة"، متهماً إياها بفقدان المصداقية وبالمعاناة مما أسماه "متلازمة الهذيان من ترامب" (TDS)، مؤكداً أنها تحاول إظهار إيران في موقف "المنتصر" على عكس الواقع، حسب تعبيره.