بعد فترة من "التعليم عن بُعد".. طلبة إقليم كوردستان يعودون إلى مقاعد الدراسة

أربيل (كوردستان 24)- استؤنفت صباح اليوم الأحد، العملية التعليمية داخل القاعات الدراسية في عموم المدارس والجامعات والمعاهد بإقليم كوردستان، بعد فترة من التحول المؤقت إلى نظام "التعليم عبر الإنترنت" جراء التهديدات والمخاطر الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وكانت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررتا، في 27 آذار الماضي، تعليق الدوام الحضوري وتحويل الدراسة إلى نظام "أونلاين"، كإجراء احترازي عقب تصاعد الهجمات والتهديدات التي استهدفت إقليم كوردستان في تلك الفترة.

وخلال فترة الإغلاق، استعانت المدارس الحكومية بالمنصات الرقمية مثل (E-Wane) و (Qutabخانەکەم)، بالإضافة إلى المجموعات الإلكترونية، لضمان استمرارية إعطاء الدروس والواجبات المنزلية.

كما لعبت القنوات التربوية في أربيل والسليمانية ودهوك دوراً محورياً عبر البث المتواصل للمناهج الدراسية لكافة المراحل.

وعلى صعيد التعليم العالي، باشرت الجامعات والمعاهد منذ 30 آذار الماضي بتفعيل أنظمتها الإلكترونية الخاصة لضمان عدم توقف العام الدراسي.

بينما استمرت المدارس الأهلية (الخاصة) في تقديم برامجها التعليمية وفق أنظمتها الرقمية، مما حال دون توقف عجلة التربية والتعليم في الإقليم رغم الظروف الاستثنائية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إقليم كوردستان يضم أكثر من مليون و700 ألف طالب وطالبة في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والإعدادي (بقطاعيه الحكومي والخاص).

كما يدرس أكثر من 200 ألف طالب في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية، يشرف على مسيرتهم التعليمية نحو 150 ألفاً من الكوادر التدريسية والموظفين.