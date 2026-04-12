إقليم كوردستان يشهد موجة أمطار غير مستقرة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان عن توقعات حالة الطقس للثمانية والأربعين ساعة القادمة، مشيرة إلى تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى يوم غد الإثنين، ترافقها أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم الأحد (12 نيسان 2026):

تشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون ممطرة بشكل عام مع استمرار حالة عدم الاستقرار طوال اليوم. وتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الجبلية والحدودية، وإدارة زاخو، وأجزاء من محافظة دهوك خلال ساعات قبل الظهر، وتتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية.

ومن المتوقع أن تمتد تأثيرات هذه الموجة لاحقاً لتشمل الأجزاء الوسطى والجنوبية الشرقية من الإقليم، بما في ذلك محافظات أربيل، السليمانية، كركوك، حلبجة، وإدارتي "راپرین" و"گەرمیان". كما حذرت الهيئة من احتمالية تساقط "الحالوب" (البرد) في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، مع بقاء سرعة الرياح عالية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

توقعات يوم غد الإثنين (13 نيسان 2026):

تستمر الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة في المناطق الجبلية، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات مطر ربيعية متفرقة، خاصة في ساعات الظهيرة فوق مراكز المحافظات. كما ستستمر الرياح بالنشاط في عدة مناطق مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الـ48 ساعة:

أربيل: 19 (الأحد) - 18 (الإثنين)

السليمانية: 17 (الأحد) - 17 (الإثنين)

دهوك: 18 (الأحد) - 18 (الإثنين)

حلبجة: 19 (الأحد) - 18 (الإثنين)

كركوك/كرميان: 19 (الأحد) - 19 (الإثنين)

حاج عمران (القمم الجبلية): 10 (الأحد) - 9 (الإثنين)

أكدت الهيئة أن ذروة الحالة الجوية ستتركز في المناطق الجبلية العالية والحدودية، حيث من المتوقع أن تشهد تلك القمم تساقطاً للثلوج نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتوفر الرطوبة الكافية.

بيانات الرياح والرؤية:

سرعة الرياح: تتراوح بين (20-30) كم/ساعة، وقد تتجاوز ذلك في السليمانية وحلبجة.

مدى الرؤية: يتراوح بين (7 – 9) كم حسب كثافة الهطول.

