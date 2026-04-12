انتخاب المطران اميل شمعون نونا بطريركاً جديداً للكنيسة الكلدانية باسم "مار بولس الثالث"

أربيل (كوردستان24)- أعلن سينودس أساقفة الكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد من العاصمة الإيطالية روما، عن انتخاب صاحب السيادة المطران اميل شمعون نونا بطريركاً جديداً للكنيسة الكلدانية، ليخلف بذلك سلفه في قيادة الكنيسة، وقد اختار البطريرك الجديد اسم (غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا).

تفاصيل الاجتماع والانتخاب:

عقد السينودس جلساته القانونية في روما خلال الفترة من 9 إلى 12 نيسان 2026، برئاسة سيادة المطران حبيب هرمز، رئيس أساقفة البصرة والمدبّر البطريركي، وبمشاركة آباء السينودس. وجاءت عملية الانتخاب بعد سلسلة من المداولات الروحية والقانونية العميقة التي سادتها أجواء الصلاة والمسؤولية الرسولية تجاه مستقبل الكنيسة.

قبول المهمة ورؤية البطريرك الجديد:

وعقب إعلان نتائج الاقتراع، أبدى غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا قبوله للمهمة البطريركية، مؤكداً التزامه بالخدمة بروح الأمانة والمسؤولية، والعمل الوثيق مع آباء السينودس لتعزيز وحدة الكنيسة الكلدانية ورسالتها، سواء في "الوطن الأم" أو في بلاد الانتشار (المهجر).

دعوات للوحدة والمساندة:

وفي بيانه الختامي، رفع السينودس صلواته من أجل نجاح البطريرك المنتخب، داعياً كافة أبناء الكنيسة الكلدانية من الإكليروس (رجال الدين) والمؤمنين إلى الالتفاف حول رئاستهم الكنسية الجديدة ومساندتها بالعمل المشترك والصلاة، بما يضمن نمو رسالة الكنيسة وثبات المؤمنين في إيمانهم وشهادتهم للإنجيل.

نبذة عن السياق:

يأتي هذا الانتخاب في مرحلة هامة للكنيسة الكلدانية، حيث تعوّل الأوساط الكنسية على القيادة الجديدة في تمتين الروابط بين أبناء الكنيسة في العراق والعالم، وتنشيط الدور الروحي والاجتماعي للمؤسسة البطريركية.