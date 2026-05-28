بيسنت يهدد عُمان إذا ساعدت إيران في السيطرة على مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- هدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس 28 ایار/مایو 2026، عُمان إذا دعمت إيران في فرض رسوم على التجارة عبر مضيق هرمز.

وقال في منشور على موقع X: "لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع أي محاولة لفرض نظام رسوم في مضيق هرمز. يجب أن تعلم عُمان، على وجه الخصوص، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي جهة متورطة - بشكل مباشر أو غير مباشر - في تسهيل فرض رسوم على المضيق، وسيتم معاقبة أي شريك متواطئ".

وقبل ذلك بيوم، هدد الرئيس دونالد ترامب "بتفجير" عُمان إذا حاولت السيطرة على المضيق مع إيران.

وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض يوم الأربعاء: "ستتصرف عُمان كما يتصرف أي شخص آخر، وإلا فسنضطر إلى تفجيرها".