صحة أربيل: أكثر من 580 مراجعاً لمستشفيات الطوارئ خلال يومين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل، أنه خلال يومين، راجع أكثر من 580 شخصاً مستشفيات الطوارئ لتلقي العلاج الطبي، وكان جزء منهم بسبب حوادث المرور والسقوط.

اليوم الخميس، 28 أيار 2026، كشف سامان سلمان، مدير إعلام الصحة العامة في أربيل، عن إحصائية تقديم الخدمات الطبية في مستشفيي "طوارئ غرب أربيل" و"طوارئ رزگاري" ليومي (عشية العيد) وأول أيام العيد.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين راجعوا المستشفيين لأغراض علاجية مختلفة 585 شخصاً.

وحول أنواع الحوادث، أشار مدير إعلام صحة أربيل إلى تسجيل 112 حادثاً متنوعاً، توزعت كالتالي:

- حوادث المرور: 57 حالة.



- حالات السقوط: 44 حالة.



- حوادث الدراجات النارية: 9 حالات.



- حالات اللدغ: حالتان.



- التسمم الغذائي: حالتان.



وتواصل الفرق الصحية في مستشفيات الطوارئ بأربيل أداء مهامها لتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين وعلاج المصابين الذين يقصدون المستشفيات جراء الحوادث المختلفة.