نواف سلام: ملتزمون بإنهاء الحرب عبر المفاوضات واستعادة سيادة الدولة

أربيل (كوردستان 24) – أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، التزام حكومته بإنهاء الحرب الدائرة عبر المسار التفاوضي، وذلك في تصريح أدلى به عشية الذكرى الحادية والخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت خمسة عشر عاماً.

ومن المقرر أن يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات مباشرة في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، في محاولة لإنهاء الصراع المسلح مع حزب الله. وفي غضون ذلك، شهدت العاصمة بيروت تظاهرات ضمت أنصاراً لحزب الله ومعارضين لقرار التفاوض، عبروا خلالها عن اعتقادهم بأن الحكومة تفتقر للقدرة الكافية لإنهاء الحرب.

شروط لبنانية للمفاوضات

وقد وضعت الحكومة اللبنانية التوصل إلى هدنة شرطاً أساسياً للدخول في المحادثات، حيث تعتزم المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وتأمين عودة أكثر من مليون نازح إلى ديارهم.

وفي الوقت الذي انتقدت فيه السلطات اللبنانية الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية، فإنها نددت أيضاً بقيام حزب الله بإطلاق الصواريخ في الثاني من آذار/مارس الماضي "تضامناً مع إيران"، وهو ما اعتبرته الشرارة التي أشعلت فتيل التصعيد الأخير. يذكر أن الحكومة الحالية كانت قد تولت مهامها قبل أكثر من عام، متعهدة بحصر السلاح في يد الدولة ونزع سلاح كافة الجماعات غير الحكومية.

رسالة إنسانية

وفي ختام تصريحه، وجه سلام رسالة إنسانية مؤثرة قال فيها: "إنني أشعر بألم كل أم فقدت ابنها وهو يقاتل على الخطوط الأمامية، تماماً كما أشعر بمرارة الأم التي فقدت طفلها الذي لم يختر هذه الحرب، وكان يطمح فقط إلى العيش بسلام".



