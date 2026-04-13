الرئيس بارزاني يهنئ بانتخاب البطريرك "مار بولس الثالث نونا"

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، الأحد 13 نيسان 2026، برقية تهنئة إلى غبطة البطريرك "مار بولس الثالث نونا"، بمناسبة انتخابه بطريركاً جديداً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، متمنياً له التوفيق في مهامه السامية.

وعبّر الرئيس بارزاني في رسالته عن أحر التهاني والتبريكات للبطريرك الجديد ولجميع أبناء الكنيسة الكلدانية في إقليم كوردستان والعراق والعالم. وأعرب عن أمله في أن يكون انتخاب غبطته خطوة فاعلة نحو تعزيز وترسيخ روح التسامح والتعايش السلمي بين كافة المكونات الدينية والقومية في البلاد.

وفي سياق رسالته، جدد الرئيس بارزاني التأكيد على الموقف الثابت لإقليم كوردستان في دعم حقوق ومطالب المسيحيين وسائر المكونات الدينية الأخرى، مشدداً على أن "كوردستان ستبقى كما هي دائماً، الحصن المنيع والحامي لثقافة التعايش والأخوة والوئام بين الجميع".

تأتي هذه التهنئة في إطار حرص الرئيس بارزاني المستمر على تمتين الروابط الاجتماعية والدينية، وإبراز دور إقليم كوردستان كنموذج رائد للتعددية والقبول بالآخر في المنطقة.