"دانة غاز" تعلن استئناف العمليات التشغيلية في حقل "كورمور" بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "دانة غاز" (ش.م.ع)، اليوم الاثنين 13 نيسان 2026، عن استئناف العمليات التشغيلية في منشأة "كورمور" الغازية الواقعة في إقليم كوردستان، وذلك بعد فترة من التشغيل المتقطع شهدها الحقل خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الشركة، في إفصاح رسمي وجهته إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية إعمالاً للوائح الإفصاح والشفافية، أنها نجحت في العودة إلى العمليات التشغيلية الكاملة بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت "دانة غاز" أنها نفذت خلال الفترة الماضية إجراءات تشغيلية "متحفظة" بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشددة على أن أولويتها القصوى كانت ولا تزال تتركز على ضمان سلامة موظفيها وحماية أصول المنشأة.

ويأتي هذا الإعلان ليعيد الاستقرار إلى إمدادات الغاز في المنطقة، بعد فترة من الترقب والمتابعة لمستجدات الحقل الذي يعد واحداً من أهم مشاريع الطاقة في العراق وإقليم كوردستان.