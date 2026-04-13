صحة كوردستان تمنع "الاستشارات عبر الواتساب" وإلزام الأطباء بالتواجد الفعلي داخل المستشفيات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تعميماً عاجلاً يتضمن حزمة من التعليمات التنظيمية الصارمة الموجهة إلى المديريات العامة للصحة في عموم المحافظات والإدارات المستقلة (هولير، سليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان، سوران، رابرين، زاخو، وكوية)، بهدف رصانة الخدمات الطبية وضمان حقوق المرضى.

وجاء في الوثيقة التي وقعها وزير الصحة الدكتور سامان حسين برزنجي، قراراً حاسماً بمنع استخدام الهواتف المحمولة وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل (واتساب وفايبر) في تشخيص حالات المرضى أو إعطاء الوصفات الطبية عن بُعد. وشددت الوزارة على ضرورة الفحص المباشر للمريض داخل المؤسسة الصحية، كما حظرت بشكل قطعي تصوير المرضى فوتوغرافياً أو فيديويًا تحت أي ظرف، حفاظاً على خصوصيتهم.

وفي تحرك لضبط الدوام الرسمي، ألغت الوزارة نظام الخفارة المنزلية (On Call) للأطباء الأخصائيين، ملزمة إياهم بالتواجد الجسدي المستمر داخل أروقة المستشفى طوال فترة المناوبة. كما منعت التعليمات الأطباء الأخصائيين من ممارسة العمل في عياداتهم الخاصة أو المستشفيات الأهلية خلال الأيام المخصصة لخفاراتهم في المراكز الحكومية.

ووفقاً للتعميم، يُحظر على الأطباء المقيمين تلقي التوجيهات الطبية من الأطباء الأخصائيين عبر الهاتف، حيث بات لزاماً على الأخصائي الحضور الشخصي والإشراف المباشر على الحالة الصحية للمريض، مع التأكيد على توزيع جداول الخفارات الشهرية بعدالة وشفافية بين الكوادر الطبية دون تمييز.

يأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة الصحة في الإقليم لتحسين جودة الرعاية الطبية في أقسام الطوارئ والمستشفيات العامة، وضمان استجابة فورية للحالات الحرجة بعيداً عن الاجتهادات التي قد تسببها الاستشارات الهاتفية.