المالية الإسرائيلية: الحرب ضد إيران كلفت الميزانية أكثر من 11 مليار دولار خلال 40 يوماً

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، في تقديرات أولية نشرتها يوم الأحد، أن المواجهة العسكرية ضد إيران كبدت ميزانية الدولة حوالي 35 مليار شيكل (ما يعادل 11.52 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذه النفقات تم إدراجه بالفعل ضمن ميزانية عام 2026.

توزيع النفقات العسكرية والمدنية

وفقاً لبيانات الوزارة، تم تخصيص 22 مليار شيكل من إجمالي المبلغ لقطاع الدفاع والعمليات العسكرية. وفي الجانب المدني، رصدت الحكومة 12 مليار شيكل لتمويل خطط التعويضات، والتي شملت إصلاح الأضرار المباشرة الناتجة عن الهجمات الصاروخية، ودعم الشركات التي تراجعت إيراداتها، بالإضافة إلى تعويض الموظفين الذين أُجبروا على الخروج في إجازات قسرية بدون راتب (Furlough).

كما تم تخصيص مليار شيكل إضافي لتغطية تكاليف مدنية طارئة، شملت تعزيز العمل في المستشفيات، خدمات الإسعاف والطوارئ، علاج الجرحى، ونفقات وزارة الرفاه الاجتماعي المرتبطة بتبعات الحرب.

تحذيرات من انكماش اقتصادي

وحذرت الوزارة من أن الحملة المشتركة (الإسرائيلية-الأمريكية) ضد إيران، والتي استمرت 40 يوماً، تركت آثاراً اقتصادية عميقة ستمتد لمدى أطول، مؤكدة أن البلاد بدأت تشهد تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مفرطة في الإنفاق الحكومي، وهي تداعيات ستظهر نتائجها الكاملة في المستقبل القريب.

تصريحات سموتريتش

من جانبه، أشاد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالإدارة المالية خلال الأزمة، قائلاً: "إن الأداء المنضبط لوزارة المالية والإدارة الاقتصادية المسؤولة كانا عاملين حاسمين في دعم النجاحات العملياتية الكبرى التي تحققت". ووصف موظفي الوزارة بأنهم "شركاء حقيقيون في الإنجازات" التي تمت على الجبهة المواجهة لإيران.