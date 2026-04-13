أزمة غاز المنازل في بغداد… الحصة المحددة تُشعل السوق السوداء وتُثقل كاهل العائلات

أربيل (كوردستان24)- تتواصل أزمة غاز المنازل في العاصمة بغداد، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تداعيات قرار تحديد حصة شهرية ثابتة للعوائل، والذي أقرّته وزارة النفط في محاولة للسيطرة على شح الإمدادات. غير أن هذا الإجراء، الذي كان يفترض أن يكون حلاً مؤقتاً، تحوّل إلى مصدر معاناة إضافية، خاصة للعائلات الكبيرة.

ويؤكد مواطنون أن الحصة المحددة، والمقدّرة بأسطوانتين شهرياً، لا تلبي احتياجات العديد من الأسر، لا سيما تلك التي تضم أكثر من عائلة في منزل واحد. وتقول إحدى المواطنات إن “أسطوانتين لا تكفيان حتى لعائلة صغيرة، فكيف بالمنازل التي تضم عدة عوائل؟”، مطالبةً وزارة النفط بإلغاء القرار والعودة إلى آلية البيع السابقة.

من جهته، عبّر أحد المواطنين عن استيائه من تفاقم الأزمة، مشيراً إلى أن الكميات المتوفرة لم تعد كافية، وأن الحصة الحالية لا تغطي احتياجات الأسر، ما يدفع الكثيرين إلى اللجوء للسوق السوداء لتأمين احتياجاتهم اليومية.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على العائلات فحسب، بل امتدت إلى أصحاب المطاعم والمشاريع الصغيرة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الغاز في أعمالهم اليومية. ويقول عزت علي، صاحب مطعم شعبي في بغداد، إن مطعمه يستهلك يومياً ما بين 5 إلى 6 أسطوانات غاز، متسائلاً عن كيفية تأمين هذه الكميات في ظل القيود الحالية، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يدفعه إلى تقليص عدد العاملين أو إيقاف العمل جزئياً.

وفي ظل هذا الواقع، نشطت السوق السوداء بشكل ملحوظ، حيث تراوح سعر أسطوانة الغاز في بعض مناطق بغداد بين 15 ألفاً و20 ألف دينار، مع توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وبين محاولات التنظيم الحكومي وضغط الحاجة اليومية، تبقى أزمة الغاز في بغداد مفتوحة على مزيد من التعقيد، وسط مطالبات شعبية بإيجاد حلول عاجلة تضمن توفر هذه المادة الحيوية بأسعار مناسبة.



تقرير: سيف علي – كوردستان24 – بغداد