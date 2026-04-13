فيدان: طهران وواشنطن "صادقتان" بشأن وقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الى إعادة فتح مضيق هرمز "في أقرب وقت ممكن"، والمغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال فيدان لوكالة أنباء الأناضول إن "المفاوضات مع إيران يجب أن تعقد، وسائل الاقناع يجب اعتمادها، والمضيق يجب أن يفتح في أقرب وقت ممكن".

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن اعتقاده الاثنين بأن إيران والولايات المتحدة "صادقتان" بشأن وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات التي أدت باكستان دور الوسيط فيها نهاية الأسبوع.

وقال فيدان في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول" الرسمية إن "الجانبين صادقان بشأن وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الأطراف المنخرطة في المفاوضات.

