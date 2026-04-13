في خطوة تاريخية.. تعيين أول امرأة في منصب قائد الجيش الأسترالي منذ 125 عاماً

أربيل (كوردستان24)- في خطوة وُصفت بالتاريخية وللمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 125 عاماً، أعلنت الحكومة الأسترالية تعيين امرأة في منصب قائد القوات البرية، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز دور النساء داخل المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.

وأعلنت الحكومة، يوم الاثنين 13 نيسان/أبريل 2026، عن اختيار اللواء سوزان كويل (Susan Coyle)، التي تشغل حالياً منصب رئيسة مجموعة القدرات المشتركة، لتتولى قيادة الجيش رسمياً في شهر تموز/يوليو المقبل، خلفاً للفريق سايمون ستيوارت، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب الرفيع في تاريخ أستراليا.

يأتي تعيين كويل في وقت تسعى فيه قوات الدفاع الأسترالية (ADF) بجدية لزيادة نسبة تمثيل النساء في صفوفها، تزامناً مع مواجهة المؤسسة لسلسلة من الأزمات المتعلقة باتهامات بالتحرش الجنسي والتمييز الممنهج. وكان شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد شهد رفع دعوى قضائية جماعية ضد قوات الدفاع، تتهمها بالفشل في حماية آلاف الضابطات من الانتهاكات والتمييز داخل الخدمة.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي: "اعتباراً من يوليو المقبل، ولأول مرة في تاريخ الجيش الأسترالي الممتد لـ 125 عاماً، ستكون لدينا أول قائدة امرأة للجيش". من جانبه، وصف وزير الدفاع ريتشارد مارلز هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية عميقة"، مؤكداً أن كويل ستكون أول امرأة تقود فرعاً رئيسياً من فروع القوات المسلحة.

تتمتع سوزان كويل (55 عاماً) بمسيرة عسكرية حافلة بدأت منذ انضمامها إلى الجيش في عام 1987، حيث تدرجت في عدة مناصب قيادية عليا.

يُذكر أن النساء يشكلن حالياً نحو 21% من إجمالي قوات الدفاع الأسترالية، ويستحوذن على 18.5% من مناصب القيادة العليا. وتطمح الحكومة الأسترالية، من خلال هذه التعيينات والخطط الاستراتيجية، إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في المؤسسة العسكرية إلى 25% بحلول عام 2030.