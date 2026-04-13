الجيش الإسرائيلي يُطبق الحصار على بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان ويبدأ هجوماً واسعاً

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن تصعيد ميداني جديد في جنوب لبنان، مؤكداً استكمال تطويق بلدة "بنت جبيل" الاستراتيجية وبدء هجوم بري مكثف داخلها، في إطار سعيه لتعزيز ما يصفه بـ "خط الدفاع الأمامي".

وأفادت مصادر عسكرية تابعة للفرقة 98، أن قوات النخبة التي تضم لواء المظليين، الكوماندوز، ولواء "جفعاتي"، نجحت خلال الأسبوع الأخير في إطباق الحصار على بلدة بنت جبيل. ويهدف هذا النشاط البري المركز إلى تفكيك القدرات الهجومية لحزب الله في المنطقة وتأمين الحدود الشمالية.

وبحسب ما نشرته المقدم إيلا واوية، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، فی تغریدە لها علی منصة أكس، فقد أسفرت العمليات الميدانية والاشتباكات المباشرة، مدعومة بغطاء جوي، عن تصفية أكثر من 100 عنصر من مقاتلي حزب الله. كما أشار التقرير العسكري إلى تدمير عشرات البنى التحتية العسكرية التابعة للحزب، وضبط مئات الوسائل القتالية والأسلحة المتنوعة في المنطقة.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن قواته ستواصل العمل "بقوة وحزم" ضد مراكز نفوذ حزب الله في الجنوب اللبناني، مؤكداً أن العمليات لن تتوقف طالما استمر التهديد الموجه لمواطني دولة إسرائيل، وذلك في سياق توسيع العمليات البرية التي تهدف إلى تغيير الواقع الأمني على طول الحدود.