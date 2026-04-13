"ليلة بيضاء بطعم الخسارة".. عاصفة بَرَد تكتسح محاصيل عامودا وتُبدد آمال المزارعين

أربيل (كوردستان24)- في الوقت الذي استبشر فيه مزارعو منطقة عامودا بموسم مطري غزير هذا العام، جاءت الطبيعة بمفاجأة قاسية؛ حيث ضربت عاصفة بَرَد (تيروك) عنيفة المنطقة، مخلفةً وراءها دماراً واسعاً في الحقول الزراعية والمساحات الخضراء التي تحولت في لحظات إلى مساحات مدمرة.

بدأت العاصفة في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، واستمرت لنحو 15 دقيقة، لكنها كانت كفيلة بالقضاء على مجهود عام كامل. وبحسب مراسل "كوردستان 24"، أكرم صالح، فقد شملت الأضرار مساحات شاسعة من القمح والشعير، بالإضافة إلى البساتين المثمرة في أكثر من خمس قرى محيطة بمدينة عامودا، منها قرية "سنجق خليل".

تتراوح نسب الأضرار في الحقول المتضررة ما بين 60% إلى 90%، ما يعني خروج هذه المساحات عن الإنتاج فعلياً. يقول المزارع "لقمان"، وهو أحد المتضررين: "لقد كان حجم حبات البَرَد كبيراً جداً وقوتها غير مسبوقة. في دقائق قليلة، سُحقت سنابل القمح وتكسرت الأشجار. هذا المحصول كان مصدر رزقنا الوحيد، والآن لم يعد صالحاً سوى ليكون علفاً للماشية".

ولم تقتصر الخسائر على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، بل امتدت لتطال البساتين. وتستعرض المواطنة "شهناز" حجم الضرر الذي حل بأشجار العنب والرمان في بستانها، مشيرة إلى أن الرياح القوية وحبات البَرَد جردت الأشجار من أوراقها وثمارها الناشئة، مما يعني فقدان الموسم بالكامل لهذا العام.

تأتي هذه الكارثة بعد سنوات من الجفاف القاسي؛ حيث لم تتجاوز كمية الأمطار في العام الماضي 50 ملم، بينما سجلت المنطقة هذا العام أرقاماً قياسية تجاوزت 1000 ملم في بعض النواحي. ورغم أن الأمطار الغزيرة كانت تبشر بموسم "ذهبي"، إلا أن هذه العاصفة المفاجئة حولت الفرحة إلى غصة في قلوب الفلاحين.

مع ضياع المحاصيل، يوجه مزارعو عامودا نداءات عاجلة إلى الجهات المعنية والإدارة المحلية للتدخل وتقييم الأضرار، مطالبين بتقديم تعويضات مادية أو دعم زراعي يساعدهم على تجاوز هذه الأزمة المالية الخانقة، مؤكدين أن بقاءهم في أراضيهم بات مهدداً في ظل هذه الخسائر الفادحة.