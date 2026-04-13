عقرة.. أكثر من 42 ألف مستفيد من مشروع "روناكي" للكهرباء

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية كهرباء عقرة، في بيان رسمي، عن تفعيل نظام الكهرباء على مدار 24 ساعة في كافة مناطق القضاء والقصبات التابعة له، وذلك ضمن مشروع "رووناکی" الاستراتيجي الذي ترعاه حكومة إقليم كوردستان.

ووفقاً للبيان، فقد دخل النظام الجديد حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري، ليشمل مركز قضاء عقرة ونواحي (بجيل، دينارتي، وكردسين)، بالإضافة إلى جميع القرى التابعة لها. وأوضحت المديرية أن عدد المشتركين المستفيدين من هذه الخدمة المستمرة وصل إلى أكثر من 42,205 مواطنين.

وأشار التقرير إلى أن تشغيل المنظومة أدى إلى إيقاف 180 مولدة كهربائية أهلية عن العمل في المنطقة، وهي خطوة وصفتها المديرية بأنها "إنجاز بيئي هام"، حيث ستساهم بشكل كبير في تنقية الأجواء والحد من التلوث البيئي والضوضائي الذي كانت تسببه تلك المولدات.

وفي خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت المديرية عن تقديم خصومات تدريجية على أجور استهلاك الكهرباء للمشتركين الجدد في المشروع؛ حيث تبلغ نسبة الخصم 50% للشهر الأول، و25% للشهر الثاني، و15% للشهر الثالث.

يُذكر أن مشروع "رووناکی" يأتي ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لحل أزمة الكهرباء المزمنة عبر توفير الطاقة على مدار الساعة. وبدأ المشروع كمرحلة تجريبية في أحياء محددة بأربيل والسليمانية قبل أن يتوسع ليشمل بقية المناطق. ويهدف المشروع إلى تنظيم قطاع الطاقة عبر المقاييس الذكية، وحماية البيئة، وإنهاء الاعتماد على المولدات الأهلية، مع خطة حكومية تهدف لشمول كافة مواطني الإقليم بهذه الخدمة بنهاية العام الحالي.