سفير إيران لدى الهند: طهران منفتحة على الحوار مع واشنطن بشرط التخلي عن "المطالب غير القانونية"

أربيل (كوردستان24)- أعلن السفير الإيراني لدى الهند، محمد فتح علي، أن طهران مستعدة لفتح باب المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة أن تكف واشنطن عن تقديم ما وصفه بـ "المطالب غير القانونية".

وأشار السفير فتح علي، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الهندية نيودلهي، إلى المحادثات التي جرت في إسلام آباد، موضحاً أن نقاط الخلاف الرئيسية والمستمرة بين الطرفين تتركز حول ثلاثة ملفات أساسية، وهي: البرنامج النووي الإيراني، وتعويضات الحرب، ورفع العقوبات المفروضة على بلاده.

وفي رده على سؤال حول آفاق المفاوضات المستقبلية وإمكانية جلوس الطرفين على طاولة واحدة، قال الدبلوماسي الإيراني: "إذا قبلت الولايات المتحدة شروطنا، فإن ذلك سيكون ممكناً".



المصدر: AP