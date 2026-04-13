شؤون الألغام بأربيل تستعرض تحديات العمل وسط التوترات الإقليمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شؤون الألغام في محافظة أربيل، اليوم الاثنين 13 نيسان 2026، عن حصيلة نشاطاتها الميدانية منذ مطلع العام الجاري.

وكشف مدير المديرية علي عبد الرحمن لـ كوردستان 24 عن تمكن الفرق الفنية من رفع وتدمير 14 لغماً مضاداً للأفراد وإبطال مفعول 57 من المخلفات الحربية التي شملت قذائف مدفعية وهاون.

مشيراً إلى أن التوترات العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل استدعت تدخل الفرق لرفع وتدمير طائرتين مسيرتين انتحاريتين بنجاح.

وفيما يخص الخسائر البشرية، أوضح عبد الرحمن أن حوادث الألغام في حدود المحافظة خلفت ثلاثة ضحايا منذ بداية العام، فارق أحدهم الحياة وأصيب الآخران بإعاقات دائمة.

مؤكداً في الوقت ذاته وجود معوقات لوجستية تتمثل بنقص المركبات المخصصة لنقل الفرق، مما حال دون البدء الفعلي بأعمال التطهير في الحقول الملغومة حتى الآن.

ورغم هذه التحديات، تواصل المديرية حملاتها التوعوية التي شملت توزيع أكثر من 3000 منشور إرشادي للسياح والمواطنين، فضلاً عن التنسيق مع رجال الدين لتوعية المجتمع وإتمام عمليات تطهير لمواقع المواجهات السابقة في قضاء "چومان".

وأولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في إطار المؤسسة العامة لشؤون الألغام اهتماماً كبيراً بتطهير الأراضي الملوثة بالألغام والمتفجرات.

وأُنشأت مؤسسة شؤون الألغام عام 2007 لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في جهود إزالة الألغام وتطهير الأراضي وتجنيب المواطنين من أخطارها.

وقضى العديد من المزارعين والقرويين بعد أن زرع النظام السابق آلاف الألغام على الحدود طيلة السنوات التي أعقبت الحرب العراقية الإيرانية وخلال حملات التطهير والقمع ضد مواطني الإقليم.

وبعد عام 1991، ساهمت العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالألغام في تطهير الحدود العراقية الإيرانية من المتفجرات.

ولا تزال مساحات واسعة من الأراضي في إقليم كوردستان تحوي على ألغام غير منفلقة.

وتعود معظم تلك الألغام إلى فترة الحرب العراقية - الإيرانية التي دامت ثمانية أعوام، ابتداءً من عام 1980 حتى عام 1988.

وتعرضت العديد من المدن والمناطق الكوردستانية حينها إلى التدمير والتخريب بحكم قربها من ميادين المعارك، أو تحوّلها إلى ميادين معارك فعلية.

ناهيك عن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها نظام حزب البعث السابق تجاه الشعب الكوردي والتي خلفت خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة.