الرئيس الصيني یطرح "أربعة مقترحات" لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أهم تصريحاته حتى الآن بشأن أمن الشرق الأوسط منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي أشعل فتيل الصراع في المنطقة قبل ستة أسابيع، إلى عدم السماح للعالم بالعودة إلى "قانون الغاب".

وأدلى شي، الذي ترك إلى حد كبير رد الصين على الحرب في الخليج لدبلوماسييه، بهذا التصريح خلال لقائه مع الشيخ خالد بن محمد، ، في بكين يوم الثلاثاء.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الراهن في الخليج، حيث أكد شي على موقف الصين الداعم للسلام والحوار، مجددًا تأكيده على "مواصلة لعب دور بنّاء"، وفقًا لبيان صادر عن وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

دعا شي جين بينغ، في "مقترحاته الأربعة"، إلى التمسك بـ"مبدأ التعايش السلمي" بين الدول، وإلى تطوير "بنية أمنية مستدامة"، وهي عبارة تستخدمها بكين عادةً للرد بشكل غير مباشر على نظام التحالفات الأمريكية الذي تعتبره تهديدًا للأمن العالمي.

كما دعا إلى احترام سيادة القانون الدولي وعدم "تطبيقه بشكل انتقائي"، وهو ما يتردد صداه مجددًا في انتقاد بكين المعتاد للولايات المتحدة.

ووفقًا للبيان، قال شي: "يجب حماية سلطة القانون الدولي؛ فلا يجوز تطبيقه بشكل انتقائي أو تجاهله عند الضرورة، ولا ينبغي السماح للعالم بالعودة إلى قانون الغاب".

ويُستخدم مصطلح "قانون الغاب" بشكل متكرر من قبل القادة الصينيين ووسائل الإعلام الرسمية لانتقاد الإجراءات الأحادية، التي غالبًا ما تقوم بها الولايات المتحدة.

قال شي إنه يجب الحفاظ على سيادة الدولة، بما في ذلك حماية سلامة أفرادها ومنشآتها ومؤسساتها "في جميع البلدان"، وأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين "الأمن والتنمية".





