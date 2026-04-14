هيمن سيد مراد: حظر استيراد عدة منتجات زراعية بسبب وفرة الإنتاج المحلي

أربيل (كوردستان24)- صرح مدير عام زراعة أربيل، هيمن سيد مراد، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026، بأنه نظراً لزيادة معدلات هطول الأمطار هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، شهدت درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، مما أدى إلى تأخر نضوج المحاصيل الزراعية قليلاً. ومع ذلك، فإن أسواق إقليم كوردستان، ولا سيما محافظة أربيل، غنية حالياً بمختلف المنتجات المحلية المتنوعة.

وأشار المدير العام للزراعة إلى توفر أنواع عديدة من المنتجات المحلية في الأسواق حالياً، منها: (البطاطس، الباقلاء، الخيار، الشمندر، الخس، الملفوف، الفجل، والكمأة، الأرضية)، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأعشاب الربيعية التي تشهد إقبالاً كبيراً. كما توقع نضوج محصول الطماطم وعدة منتجات أخرى في حدود محافظة أربيل في منتصف شهر أيار المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبشأن دعم المزارعين، أكد هيمن سيد مراد قائلاً: "بمجرد نضوج أي محصول محلي، نبدأ فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الحدود أمام المنتجات المستوردة المماثلة. تهدف هذه الخطوة إلى دعم المزارعين، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وإنعاش القطاع الزراعي في حدود محافظة أربيل".

وفي جانب آخر من حديثه، سلط مدير عام زراعة أربيل الضوء على قطاع الدواجن، مبيناً أن إنتاج الدجاج في الوقت الحالي يفوق الاحتياج المحلي بكثير، كما أن إنتاج البيض المحلي يبلغ ثلاثة أضعاف الاحتياج؛ ولهذا السبب صدر قرار بالحظر التام لاستيراد الدجاج والبيض، والاعتماد الكلي على الإنتاج الوطني.