حركة ملاحية محدودة بمحيط الموانئ الإيرانية في أول أيام الحصار الكامل

أربيل (كوردستان24)- تشير بيانات تتبع السفن إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة الوافدة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها في الخليج وخليج عُمان، وذلك خلال اليوم الأول من الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة.

ولا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودة للغاية؛ إذ لم يعبر الممر المائي سوى عددٍ قليلٍ من ناقلات النفط وسفن البضائع الصب (السائبة) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي هذا السياق، صرح محللون في شركة "ويندوارد" للاستشارات البحرية قائلين: "حركة العبور مستمرة، لكنها لا تزال محدودة وغير منتظمة".

وبحسب بيانات موقع "مارين ترافيك"، عبرت ناقلة نفط واحدة مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وهي السفينة "ريتش ستاري" (Rich Starry) المملوكة لشركة صينية.

وتعود ملكية "ريتش ستاري" لشركة "فول ستار" للشحن المحدودة، المرتبطة بشركة "شنغهاي شوانرون" للشحن، وهي سفينة خاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 2023 بسبب صلاتها بإيران، وكانت قد غادرت مرساها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين.

كما عبرت ناقلة نفط أخرى خاضعة للعقوبات، تُدعى "إلبيس" (Elpis)، مضيق هرمز خلال الليل، لكنها توقفت لاحقاً بشكل شبه كامل في خليج عُمان لأسباب لا تزال غير واضحة.

ويُظهر موقع "مارين ترافيك" أن "إلبيس" محملة جزئياً؛ وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات عليها في عام 2025 لتورطها في "بيع وشراء ونقل النفط الإيراني" ضمن ما يُعرف بـ "الأسطول الخفي" الإيراني، وهو أسطول يستخدم أساليب التمويه، مثل تعطيل أجهزة التتبع، لنقل النفط والالتفاف على العقوبات.

ورغم هذه التحركات، لا يزال الغموض يكتنف آليات تطبيق الحصار البحري الأمريكي؛ حيث أوضحت شركة "ويندوارد" في أحدث تقاريرها: "من المتوقع أن يكون إنفاذ العقوبات أيسر على السفن المغادرة، لكنه سيكون أكثر تعقيداً بالنسبة للسفن القادمة وتلك التي تتبع أساليب تضليلية".

من جانبه، علّق بيورن هوجارد، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو-إيسترن" لإدارة السفن، على الإجراء الأمريكي محذراً: "يجب توخي الحذر من تفسير هذا الإجراء حرفياً على أنه حظر مادي (فعلي) في قلب المضيق".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة