إسرائيل ولبنان يعقدان أول محادثات مباشرة منذ 40 عامًا

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تعقد إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في واشنطن اليوم الثلاثاء 14 نیسان/ابریل 2026، في أول لقاء علني بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين منذ أكثر من 40 عامًا.

سيمثل إسرائيل سفيرها لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، الذي سيلتقي بنظيرته اللبنانية ندى حمادة في وزارة الخارجية الأمريكية.

سيعمل ليتر وفقًا لمبدأين طرحهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي: نزع سلاح حزب الله وإبرام اتفاق سلام تاريخي مع لبنان.

مع ذلك، تشير مصادر إسرائيلية إلى وجود فجوة كبيرة بين الجانبين: إذ يطالب لبنان بوقف إطلاق النار كشرط مسبق للمحادثات، بينما تصر إسرائيل على استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله، وأن المفاوضات يجب أن تستمر تحت ضغط النيران.

ومع ذلك، تقول مصادر إسرائيلية إن إسرائيل خففت من وتيرة ونطاق ضرباتها في لبنان تحت ضغط أمريكي، ممتنعة في الأيام الأخيرة عن مهاجمة بيروت ومعظم سهل البقاع. أفادت مصادر بأن كل ضربة جوية باتت تتطلب موافقة سياسية. ومع ذلك، واصلت إسرائيل قصف ما وصفته بأهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وكان البلدان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يقضي بنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل، إلا أن هذا الاتفاق قد انهار. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يسعى الآن إلى اتفاق أكثر شمولاً يتضمن التزامات لبنانية أقوى بنزع سلاح حزب الله وتحسين العلاقات بشكل عام.

وفي داخل حكومة نتنياهو اليمينية، لا تزال المعارضة لوقف القتال قوية، حيث يطالب بعض الوزراء بالسيطرة الدائمة على منطقة عازلة أمنية في جنوب لبنان. وأبلغ نتنياهو حكومته بأنه يفتح باب المفاوضات استجابةً للضغوط الأمريكية، بحسب المصادر.



