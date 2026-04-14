ميلوني تعلن تعليق تجديد اتفاقية التعاون العسكري بين إيطاليا وإسرائيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل التي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا.

وقالت ميلوني على هامش فعالية في مدينة فيرونا، بحسب وكالتي "أنسا" و"أجي" الإيطاليتين للأنباء "نظرا للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل".

وأكد مصدر دبلوماسي إيطالي لوكالة فرانس برس تعليق الاتفاق، معتبرا أن "الإبقاء عليه كان مسألة صعبة سياسيا".

وصادقت إيطاليا على الاتفاق الدفاعي عام 2006، وكان موعد انتهاء العمل به اقترب، إذ يخضع للتجديد كل خمس سنوات.

وينظم الاتفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية والأبحات والتكنولوجيا المعلوماتية وتدريب العسكريين، وغيرها.

وتطالب المعارضة الإيطالية منذ أشهر الحكومة بتعليق هذا التجديد.

وتصاعد التوتر بين إيطاليا وإسرائيل الأسبوع الفائت بعد اتهام حكومة روما القوات الإسرائيلية بأنها أطلقت نيرانا تحذيرية على قافلة لجنود إيطاليين تابعين لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

واستدعت إيطاليا السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على هذا الحادث الذي ألحق أضرارا بمركبة واحدة على الأقل، من دون أن يتسبب بإصابات.

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني خلال زيارة لبيروت أن "الهجمات الإسرائيلية على المدنيين" في لبنان ""غير مقبولة".

ودعا إلى حوار بين لبنان وإسرائيل، وإلى "وقف إطلاق نار ضروري ودائم"، مضيفا "يجب تجنب تكرار تصعيد مشابه لما حدث في غزة بأي ثمن".

AFP