مكافحة الإرهاب في كوردستان: إسقاط مسيرتين مفخختين أُطلقتا من إيران صوب أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا محافظة أربيل، مؤكداً إسقاطهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وذكر الجهاز في بيان رسمي، أنه "في تمام الساعة 17:04 من مساء اليوم الثلاثاء، 14 نيسان 2026، جرى اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين في الجو بواسطة طائرات حربية، بعد أن أُطلقتا من الأراضي الإيرانية باتجاه محافظة أربيل".

وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر.