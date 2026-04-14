واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم حزب الله العراقي

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026، عن تفاصيل مكافأة مالية حددتها مقابل الإدلاء بمعلومات عن أحمد الحميداوي، الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي.

مشيرة إلى أن قيمة المكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي.

وذكر البيان أن "كتائب حزب الله هي جماعة إرهابية مدعومة من إيران وتنشط في العراق، وهي مسؤولة عن شن هجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، واختطاف مواطنين أمريكيين، وقتل مدنيين عراقيين أبرياء".

وأوضحت السفارة أنه "بإمكان أي شخص يمتلك معلومات عن أحمد الحميداوي إرسالها عبر قنوات آمنة ومحمية من خلال متصفح (Tor)، أو عبر إرسال رسالة نصية عبر تطبيق (Signal)".

كما أكد البيان أن "تقديم هذه المعلومات قد يجعل صاحبها مؤهلاً للحصول على المكافأة المالية، بالإضافة إلى إمكانية إعادة التوطين (نقل مكان الإقامة)".