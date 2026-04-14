ترامب: هناك إمكانية لاستئناف المحادثات مع إيران خلال اليومين المقبلين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية استئناف المحادثات المتعلقة بالملف الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

مشيراً في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إلى وجود مؤشرات تدفع واشنطن للتوجه نحو هذا المسار.

كما أثنى على الدور "الرائع" الذي يؤديه قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في هذا السياق.

وبالتوازي مع ذلك، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عقب اتصال هاتفي مع ترامب استمر 40 دقيقة، على الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً أمام الملاحة الدولية.

ميدانياً، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن حشد عسكري ضخم يضم أكثر من 10 آلاف جندي و12 سفينة حربية وعشرات الطائرات لإحكام الحصار على الموانئ الإيرانية الذي بدأ تنفيذه فعلياً يوم الإثنين.

حيث شدد ترامب على أن واشنطن ستعترض أي سفن تحاول خرق الحظر، مهدداً بتدمير الزوارق الإيرانية الهجومية السريعة التي قد تعترض القوات الأمريكية.

ورغم هذا التصعيد، أشار ترامب إلى أن طهران أبدت رغبة في التفاوض، وهو ما أكده مسؤولون أمريكيون ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بوجود تقدم في محاولات التوصل لاتفاق.

إلا أن ترامب وضع شرطاً حازماً بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو ابتزاز العالم تحت أي ظرف.