وزير خارجية جديد يتولى مهامه رسمياً في غرينلاند

أربيل (كوردستان 24)- تولى رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي، اليوم الثلاثاء، منصب وزير خارجية الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي والذي تطمع فيه الإدارة الأميركية.

يأتي هذا القرار بعد شهر من استقالة سلفه فيفيان موتزفيلدت إثر انسحاب حزبها من الائتلاف الحاكم في غرينلاند.

في افتتاح دورته الربيعية، اعتمد برلمان غرينلاند التشكيلة الحكومية الجديدة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان موتي إيغيدي، زعيم حزب "أتاقاتيغيت" (IA) قد شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2021 و2025، وخلال تلك الفترة تصدى لدونالد ترامب ومحاولاته للسيطرة على الجزيرة الشاسعة، مؤكدا مرارا أن الإقليم "ليس للبيع".

إلى جانب الشؤون الخارجية، سيشرف إيغيدي أيضا على الموارد المعدنية والصناعة.

تولى رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن منصب وزير الخارجية مؤقتا وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

شُكِّل فريق عمل يضم غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير لمناقشة المخاوف الأميركية بشأن هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، إلا أن تفاصيل هذه المناقشات لم تُعلن للعموم.