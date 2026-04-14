داخلیة كوردستان: هجوم بأربع مسيرات مفخخة يستهدف الإقليم رغم "اتفاق التهدئة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً أدانت فيه تعرض الإقليم لسلسلة هجمات جديدة بطائرات مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أن هذا التصعيد هو الثاني من نوعه منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح البيان أنه "في يوم الثلاثاء الموافق 14 نيسان 2026، جرى استهداف إقليم كوردستان بأربع طائرات مسيرة مفخخة في أوقات متفرقة"، في خرق جديد للهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة مؤخراً.

وشددت الوزارة في بيانها على الموقف الاستراتيجي الثابت للإقليم، مؤكدة أن "كوردستان لم تكن يوماً جزءاً من هذا الصراع" الدائر بين الأطراف الدولية والإقليمية.

واختتمت الوزارة بيانها بالمطالبة بالكف عن جعل أراضي الإقليم ساحة لتصفية الحسابات، وضرورة التوقف عن استهداف الاستقرار العام وسلامة المواطنين في كوردستان.