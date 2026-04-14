صربيا تعلن اتفاقاً مع شركة إسرائيلية لإنتاج مسيّرات عسكرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء، أن بلده سينتج مسيّرات عسكرية بموجب اتفاق مشترك مع شركة إسرائيلية لم يكشف اسمها.

وكان فوتشيش قد أعلن سابقا عن مشروع بناء مصنع مسيّرات في صربيا "مع شريك أجنبي" وكشف الثلاثاء عن اختيار شركة إسرائيلية لهذا المشروع.

وقال إن اختيار شريك إسرائيلي في إطار تعاون بالمناصفة "أتى بطبيعة الحال لأنهم أفضل المصنّعين"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي فترة سابقة من الشهر، كانت شبكة البلقان الإعلامية الاستقصائية (BIRN) وصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد أفادتا إثر تحقيق مشترك بأن شركة "إلبيت سيستمز" تنوي بناء مصنع للمسيّرات في صربيا.

ولقيت "إلبيت سيستمز" انتقادات واسعة على خلفية دورها في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وبحسب تقارير، سيكون المصنع تحت إدارة "إلبيت سيستمز" وشركة "اس دي بي آر" المملوكة للدولة الصربية وهي ستنتج مسيّرات قصيرة وطويلة المدى.

وكانت صربيا موضع انتقادات في الأشهر الأخيرة إثر تقارير عن ارتفاع صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل ارتفاعا شديدا بعد بدء الحرب في غزة.

وخلال زيارة إلى صربيا الشهر الماضي، قالت المقرّرة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلّة فرانشيسكا ألبانيزي إن بلغراد "من حلفاء" إسرائيل "الأكثر ثبوتا".

وفي تقرير يعود إلى حزيران/يونيو 2025، أشارت ألبانيزي إلى أن "إلبيت سيستمز" هي من الشركات التي تكسب أرباحا مما وصفته بـ"الإبادة الجارية" في غزة.

واعتبر الرئيس الصربي من جهته التعاون مع إسرائيل ممتازا ودافع مرارا عن ارتفاع صادرات الأسلحة إلى الدولة العبرية.

وقال "يبيعوننا الأسلحة ونبيعهم الأسلحة والأمر سيتواصل على هذا المنوال".