ترامب يواصل هجومه على البابا ليو ويؤكد: امتلاك إيران للقنبلة النووية "أمر غير مقبول بتاتاً

أربيل (كوردستان 24)- واصل الرئيس دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، خلافه مع البابا ليو بشأن الحرب في إيران، مصرحًا بأن امتلاك طهران لقنبلة نووية "أمر غير مقبول بتاتًا".

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "هل يُمكن لأحد أن يُخبر البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42 ألف متظاهر بريء، عُزّل تمامًا، خلال الشهرين الماضيين، وأن امتلاك إيران لقنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتًا؟".

وكان ترامب قد بدأ هجومه على البابا يوم الأحد، واصفًا إياه بأنه "كارثي على السياسة الخارجية"، وكرر انتقاداته في مناسبات عديدة. وقال في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن البابا "لا يفهم، ولا ينبغي له أن يتحدث عن الحرب، لأنه لا يعلم شيئًا عما يحدث".

وفي يوم الاثنين، صرّح البابا ليو بأنه "لا يخشى إدارة ترامب" وسيواصل معارضته للحرب.

بعض السياق: كان إصرار ترامب على عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة