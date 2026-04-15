رئيس الحكومة مهنئاً بحلول رأس السنة الإيزيدية: ملتزمون بدعم حقوق وتطلعات إخوتنا وأخواتنا الإيزيديين

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 نيسان (أبريل) 2026، تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، وفيما يلي نصها:

مع إشراقة رأس السنة الإيزيدية الجديدة، نتقدم بأزكى التهاني وأطيب التبريكات إلى عموم الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان وسائر أنحاء العالم، راجين للجميع قضاء أيام هذا العيد في أجواء عامرة بالسلام والطمأنينة.

ونغتنم هذه المناسبة لنجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان الثابت بدعم حقوق الأخوات والإخوة الإيزيديين ومطالبهم وتطلعاتهم.

مبارك عامكم الجديد، ودامت أيامكم مفعمة بالبهجة والمسرّات.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

15/4/2026