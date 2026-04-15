روسيا تجدد عرضها لاستلام اليورانيوم المخصب الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- مع تزايد التكهنات بعقد جولة جديدة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام المقبلة، جددت روسيا عرضها "لحل مسألة مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية"، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء 15 نیسان/ابریل 2026.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا يمكنها المساعدة في تحويل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى وقود أو مواد تخزين "بطرق مقبولة لإيران دون المساس بحقها في التخصيب السلمي"، وفقًا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء.

وتُعدّ مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب - التي تُعتبر مقدمةً لصنع سلاح نووي - نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وطالبت الولايات المتحدة إيران بإنهاء برنامجها للتخصيب، وأصرّت على استعادة ما يُقدّر بنحو 460 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب، يُعتقد أنها مدفونة تحت الأرض، حسبما صرّح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.

اقترح الجانبان تعليق تخصيب اليورانيوم الإيراني خلال محادثات إسلام آباد في نهاية الأسبوع الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح لاحقًا بأنه لا يُفضّل فكرة التعليق، بل يُفضّل التوقف التام.

وكانت موسكو قد ساعدت سابقًا في التعامل مع اليورانيوم المخصب من إيران عند دخول الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد أوباما - المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) - حيز التنفيذ.

وقال لافروف إن روسيا ستقبل أي قرار تتخذه إيران بشأن اليورانيوم المخصب في محادثات السلام، لكن تأكيده على "حق إيران في التخصيب السلمي" يتماشى مع موقف طهران المعلن منذ فترة طويلة بأنها لا ترغب إلا في تخصيب اليورانيوم لمحطات الطاقة والأغراض السلمية.

وأفادت وكالة تاس أن لافروف، في تصريح له عقب زيارة للصين حيث التقى رئيسها شي جين بينغ، قال إن روسيا تُقدّم أيضًا الطاقة للصين ودول أخرى تسعى جاهدة لتأمين إمداداتها، بسبب إغلاق مضيق هرمز.



