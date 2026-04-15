العراق يسجل أكثر من 18 ألف عقد زواج و5 آلاف حالة طلاق خلال شهر آذار الماضي

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، عن الإحصائية الرسمية لعقود الزواج وحالات الطلاق في العراق (عدا إقليم كوردستان) لشهر آذار من عام 2026، مبيناً أن العاصمة بغداد لا تزال تتصدر المشهد في أعداد الزيجات وحالات الانفصال.

تفاصيل الإحصائية:

وفقاً للجدول الصادر عن المجلس، فقد سجلت المحاكم العراقية ما مجموعه 18,565 عقد زواج، بينما بلغت حالات الطلاق خلال الشهر ذاته 5,075 حالة، مما يشير إلى أن نسبة الطلاق تقترب من نحو 27% من إجمالي عدد الزيجات المسجلة في نفس الشهر.

بغداد في الصدارة:

أظهرت البيانات أن محاكم استئناف بغداد بجانبيها (الرصافة والكرخ) سجلت أعلى المعدلات، حيث جاءت الرصافة أولاً بـ 3,054 عقد زواج و1,046 حالة طلاق، تبعتها الكرخ بـ 2,440 عقد زواج و1,031 حالة طلاق. وبذلك يصل مجموع حالات الطلاق في العاصمة وحدها إلى 2,077 حالة، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي حالات الطلاق في البلاد.

المحافظات الأخرى:

حلّت محافظة نينوى في المرتبة الثالثة من حيث عقود الزواج بواقع 1,722 عقداً، تلتها محافظة البصرة بـ 1,697 عقداً وسجلت الأخيرة 557 حالة طلاق. وفي المقابل، سجلت محافظة المثنى أقل عدد من العقود والحالات بواقع 502 عقد زواج و87 حالة طلاق فقط.

توزيع نسب الطلاق:

تفاوتت أعداد حالات الانفصال في بقية المحافظات، حيث سجلت كربلاء 317 حالة، والأنبار 235 حالة، والقادسية 226 حالة، بينما تراوحت بقية المحافظات بين 87 و196 حالة طلاق خلال الشهر.

وتصدر هذه الإحصائيات الشهرية عن مجلس القضاء الأعلى لتقديم صورة دقيقة عن الواقع الاجتماعي والنشاط القضائي في محاكم الأحوال الشخصية بمختلف أنحاء العراق.