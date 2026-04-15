مراسلات بين ترامب وشي جين بينغ حول أنباء تزويد الصين لإيران بالأسلحة

أربيل (كوردستان24)- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تبادل رسائل مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تناولت تقارير تفيد بقيام بكين بإرسال أسلحة إلى إيران. وأوضح ترامب أن الزعيم الصيني أكد له "بشكل أساسي" أن بلاده "لا تقوم بذلك".

وفي تصريحات صحفية، استبعد ترامب أن تؤثر الإجراءات الأمريكية تجاه إيران وفنزويلا، وتصريحاتها بشأن كوبا (خاصة في ملف النفط)، على ديناميكية الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الشهر المقبل.

وقال ترامب واصفاً العلاقة مع نظيره الصيني: "تربطني به علاقة جيدة جداً، وقد كتب لي رسالة رائعة"، مشيراً إلى التباين في احتياجات الطاقة بين البلدين بقوله: "إنه شخص يحتاج إلى النفط، أما نحن فلا".

وحول تفاصيل المراسلات، أوضح ترامب أنه بادر بالكتابة إلى شي جين بينغ بعد تداول معلومات حول تزويد الصين لإيران بالأسلحة، طالباً منه عدم القيام بذلك، ليرد الزعيم الصيني برسالة يؤكد فيها نفي تلك الأنباء.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقييمات استخباراتية أمريكية، وفقاً لمصادر مطلعة، إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.



