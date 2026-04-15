بيئة كوردستان تطمئن المواطنين: لا وجود لمخاطر إشعاعية في الإقليم

أربيل (كوردستان24)- طمأنت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان المواطنين بأنه لم يتم تسجيل أي علامات لنشاط إشعاعي نووي في سماء أو تربة كوردستان حتى الآن، مشيرة في الوقت ذاته إلى البدء بتقييم دقيق للأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات الأخيرة في المنطقة.

وصرح المتحدث باسم هيئة البيئة في إقليم كوردستان، الدكتور صنعان محمد، الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24" قائلاً: "بعد توقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، ستبدأ الجهات المعنية بتقييم الأضرار البيئية لهذه الحرب"، مضيفاً: "هدفنا هو إجراء تحقيق علمي في آثار هذه الهجمات على تربة ومياه وهواء كوردستان."

وكشف المتحدث باسم هيئة البيئة عن توجيه كتاب رسمي إلى كافة المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان، بهدف التنسيق وجمع المعلومات حول الأضرار التي لحقت ببيئة المنطقة.

وبخصوص مخاطر الإشعاع النووي، أكد صنعان محمد: "رغم أنه لم يتم تسجيل أي نوع من الإشعاع في إقليم كوردستان، بل وحتى في العراق ككل حتى الآن، إلا أنه من الضروري إجراء تحقيقات دقيقة حول الآثار الكيميائية والبيئية الأخرى لمخلفات الصواريخ والطائرات المسيرة."

وشدد على أن هيئة البيئة تهدف، بعد الانتهاء من التحقيقات الميدانية، إلى تقديم تقرير علمي ودقيق لحكومة إقليم كوردستان والمجتمع الدولي، لتوضيح حجم الأضرار بشكل جلي.

تأتي هذه الخطوة من قبل هيئة البيئة في أعقاب سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها جماعات مسلحة خارجة عن القانون في العراق على إقليم كوردستان. وبحسب الإحصائيات، فمنذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط/فبراير الماضي، تم إطلاق 707 طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إقليم كوردستان، مما أثار مخاوف جدية بشأن تضرر تركيبة التربة والبيئة في المنطقة.