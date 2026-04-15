برهم صالح يدعو المجتمع الدولي الى تقديم "دعم عاجل" للبنان

منذ 3 ساعات

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، الیوم الأربعاء 15 نیسان/ابریل، من بيروت المجتمع الدولي الى توفير دعم "عاجل" للبنان الذي يواجه أزمة نزوح "غير مسبوقة" بعدما شرّدت الحرب بين حزب الله واسرائيل خمس إجمالي السكان.

وقال صالح عقب لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في اليوم الثاني من زيارته الى لبنان "أدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والإغاثة العاجلة للبنان.. وأن نقدّم له ما تيسّر من الإمكانيات من أجل معالجة هذه المعاناة الإنسانية".

وأضاف "التداعيات الإنسانية لهذه الحرب كبيرة، وأؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين والمنشآت المدنية ويلات الهجمات"، موضحا أن "لبنان لا يستحق أن يكون في دوامة متكررة من العنف، بل يستحق الدعم ويستحق الاستقرار".

وأطلقت الأمم المتحدة الشهر الماضي نداء تمويل عاجل بقيمة 308 ملايين دولار من أجل الاستجابة لأزمة النزوح "غير المسبوقة". ودعت مفوضية شؤون اللاجئين الى تأمين 61 مليون دولار.

وأوضح صالح "حصلنا على قسم من هذه المساعدات ونقوم بتوزيعها الآن".

ومنذ اندلاعها في الثاني من آذار/مارس، شرّدت الحرب أكثر من مليون شخص من منازلهم خصوصا من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلا رئيسيا لحزب الله.

ويقيم أكثر من 140 الفا منهم في مراكز ايواء حكومية.

ومنذ العام 2019، تعصف بلبنان أزمة مالية غير مسبوقة، فاقمتها الحرب السابقة التي خاضها حزب الله واسرائيل عام 2024، واسفرت عن دمار واسع.





المصدر: الوکالات