حزب الله يدعو لاستفتاء شعبي حول سلاحه وسط شكوك إسرائيلية في جدوى المفاوضات الجارية

أربيل (كوردستان24)- انتقد النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة اللبنانية في واشنطن مع إسرائيل، واصفاً إياها بـ"المخزية". ودعا فضل الله السلطات اللبنانية إلى إجراء استفتاء شعبي لتحديد مستقبل ترسانة حزب الله العسكرية، بدلاً من التفاوض مع إسرائيل بشأن نزع سلاحه.

وأكد فضل الله أنه إذا كانت الحكومة تسعى لتمثيل تطلعات الشعب اللبناني، فعليها قبول خيار الاستفتاء، معرباً عن ثقته بأن النتائج ستظهر تأييد "أغلبية الشعب" لنهج الحزب ضد إسرائيل. واتهم النائب اللبناني حكومة بلاده بمنح إسرائيل منبراً سياسياً في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية وسقوط الضحايا، معتبراً أن "العدو هو المستفيد الوحيد" من هذه التحركات.

وفي المقابل، تسود حالة من التشكيك والقلق في الجانب الإسرائيلي تجاه مخرجات هذه المفاوضات. ففي بلدة "كريات شمونة" الحدودية، أعرب عدد من السكان عن مخاوفهم من أن المحادثات الجارية قد لا تحقق "نصراً حاسماً" ضد حزب الله. ويرى مواطنون إسرائيليون أن حزب الله يمتلك قوة تفوق قدرات الجيش اللبناني، مما يجعل من أي اتفاق سياسي أمراً غير مجدٍ في نظرهم ما لم يتم القضاء على تهديد الحزب بشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات السياسية على وقع تصعيد ميداني مستمر؛ حيث تجددت الاشتباكات بين الطرفين في الثاني من آذار/ مارس الجاري إثر إطلاق الحزب رشقات صاروخية باتجاه شمال إسرائيل. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان بلغت ما لا يقل عن 2124 شخصاً، وسط استمرار دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية تحذيراً من القصف المتبادل.



المصدر: AP